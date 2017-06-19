Беспрецедентно: в Антарктиде впервые прошел дождь

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Сегодня, 08:54.
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В Антарктиде впервые прошел дождь, констатировали американские климатологи, отчет которых опубликован в последнем номере NatureCommunications.

Пингвины в Антарктиде.
Пингвины в Антарктиде. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Беспрецедентный феномен, который вызывает чрезвычайную обеспокоенность, объясняется, в частности, повышением температуры океана и атмосферы на западе континента, который считается самым холодным местом на планете.

Причиной является океанское течение Эль-Ниньо, согревающее атмосферу. Оно заставляет таять огромные ледники, после чего вода конденсируется в облаках.

Выпадающие затем дожди ускоряют таяние льдов, пишет bfm.ru.

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