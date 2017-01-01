Без обсуждения: к РПЦ переходит Сампсониевский собор в Петербурге

Эта церковь, хотя с начала 1990-х годов в ней идут церковные службы, до последнего времени принадлежала городу и имела статус музея.

Сампсониевский собор был заложен более 300 лет назад в честь победы в Полтавской битве. Теперь руководитель музея Исаакиевского собора Николай Буров передаст ключи от собора архимандриту Серафиму. Передача собора произошла простым приказом, без обсуждения представительной властью.

Борис Вишневский,

депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга:

Этот вопрос никак не обсуждался, у нас вообще эта процедура организована без участия депутатов. Что касается конкретно этого собора, то пока что его передача только сейчас окончательно оформлена. Она уже привела к тому, что демонтирована и увезена в неизвестном направлении уникальная экспозиция, посвященная Полтавской битве. В финансовом плане любая передача имущества религиозного назначения в соответствии с законом означает, что религиозная организация обязана взять на себя все расходы в соответствии с охранным обязательством. Этот собор — объект культурного наследия, естественно, все расходы на его содержание, реставрацию и сохранение должны возлагаться на РПЦ. Собор был частью государственного музея Исаакиевского собора. Эта ситуация вызывала значительно меньший резонанс. Любой памятник постоянно требует реставрации, потому что тот или иной элемент как-то изнашивается, приходит в негодность. В соборе эти работы ведутся практически ежедневно. Памятник надо сохранять.

Передача РПЦ Сампсониевского собора привлекла куда меньше внимания, чем сообщение о передаче собора Исаакиевского. Что вполне объяснимо. Сампсониевский собор — значительно меньше величественного Исаакия и находится несколько в стороне от центра.

5 февраля в Петербурге у памятника Чернышевскму пройдет традиционная уже акция "Антиклерикализм". Она приурочена к 99-й годовщине вступления в силу Декрета об отделении церкви от государства, пишет bfm.ru.