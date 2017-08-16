Поездка в дендропарк "Холмогорье" - вот, что нужно, чтобы отдохнуть от городской суеты и восстановить силы после рабочей недели.

Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье". Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье". Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье". Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье". Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье". Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье". Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье". Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье". Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье". Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье". Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье". Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье". Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье". Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье". Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье". 19 августа 2017 года проводиться экскурсия "Цветущая долина" с. Алтайское в дендропарке "Холмогорье". Добро пожаловать в долину семейного отдыха! Вас ждет: Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье" Посещение питомника с уникальными растениями - прекрасный дендропарк;

Отдых у озёр с чистой родниковой водой;

на территории дендропарка имеется Кафе "Укроп&Гренка";

по желанию - посещение чайной обители и магазина "Дары Алтая";

посадочный материал более 600 видов. Цена билета 1 000 рублей (доставка туда и обратно) + вход (оплачивается дополнительно). Акция! При покупке двух билетов третий в подарок. Организатор акции: ИП Медведева Е.Н. Сроки проведения акции: 19 августа 2017 год. Подробную информацию об условиях акции уточняйте по телефону: (3852) 229-088, 8-923-714-1157 т/а "Сириус Тур", ул. Попова, 139, офис 2.