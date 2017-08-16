Поездка в дендропарк "Холмогорье" - вот, что нужно, чтобы отдохнуть от городской суеты и восстановить силы после рабочей недели.
Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье".
Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье".
Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье".
Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье".
Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье".
Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье".
Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье".
Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье".
Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье".
Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье".
Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье".
Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье".
Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье".
Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье".
Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье".
19 августа 2017 года проводиться экскурсия "Цветущая долина" с. Алтайское в дендропарке "Холмогорье". Добро пожаловать в долину семейного отдыха!
Вас ждет:
- Посещение питомника с уникальными растениями - прекрасный дендропарк;
- Отдых у озёр с чистой родниковой водой;
- на территории дендропарка имеется Кафе "Укроп&Гренка";
- по желанию - посещение чайной обители и магазина "Дары Алтая";
- посадочный материал более 600 видов.
Цена билета 1 000 рублей (доставка туда и обратно) + вход (оплачивается дополнительно).
Акция! При покупке двух билетов третий в подарок.
Организатор акции: ИП Медведева Е.Н.
Сроки проведения акции: 19 августа 2017 год.
Подробную информацию об условиях акции уточняйте по телефону: (3852) 229-088, 8-923-714-1157
т/а "Сириус Тур", ул. Попова, 139, офис 2.
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