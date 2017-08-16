Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье"

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Жизнь

Поездка в дендропарк "Холмогорье" - вот, что нужно, чтобы отдохнуть от городской суеты и восстановить силы после рабочей недели.

Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье".
Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье".
Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье".
Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье".
Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье".
Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье".
Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье".
Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье".
Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье".
Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье".
Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье".
Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье".
Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье".
Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье".
Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье". Фото: Архив дендропарка "Холмогорье".

19 августа 2017 года проводиться экскурсия "Цветущая долина" с. Алтайское в дендропарке "Холмогорье". Добро пожаловать в долину семейного отдыха! 

Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье".
Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье"

Вас ждет:

Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье".
Без суеты: окунись в волшебный мир "Холмогорье"
  • Посещение питомника с уникальными растениями - прекрасный дендропарк;
  • Отдых у озёр с чистой родниковой водой;
  • на территории дендропарка имеется Кафе "Укроп&Гренка";
  • по желанию - посещение чайной обители и  магазина "Дары Алтая";
  • посадочный материал более 600 видов.

Цена билета 1 000 рублей (доставка туда и обратно) + вход (оплачивается дополнительно).

Акция! При покупке двух билетов третий в подарок.

Организатор акции: ИП Медведева Е.Н.

Сроки проведения акции: 19 августа 2017 год.

Подробную информацию об условиях акции уточняйте по телефону: (3852) 229-088, 8-923-714-1157

т/а "Сириус Тур", ул. Попова, 139, офис 2.

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