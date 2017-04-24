Без сюрпризов. На президентских выборах во Франции лидируют Макрон и Ле Пен

Ближе всего к ним подобрались кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон (19,92%) и лидер левого движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон (19,24%). Однако во второй туп проходят только два кандидата, набравших наибольшее количество голосов.