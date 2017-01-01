Прокуратура доказала, что власть Рубцовска незаконно изменила схемы движения маршруток

В ходе прокурорской проверки установлено, что в июле 2016 года администрация города без положенного федеральным законом конкурса изменила схемы движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок № 1Т и №14.

При этом новые маршруты пошли через парковочную зону культурно-развлекательного центра, что "ставит под угрозу жизнь и здоровье" посетителей ТРЦ и пассажиров. В связи с этим прокурор обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц о признании незаконным бездействия администрации Рубцовска, выразившееся в непроведении открытого конкурса на право перевозок.

Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме, администрацию обязали провести конкурс на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок № 1Т и №14 в течение 15 дней со дня вступления решения суда в законную силу, рассказала старший помощник прокурора Рубцовска Юлия Левченко.