Прокуратура доказала, что власть Рубцовска незаконно изменила схемы движения маршруток

Прокуратура Рубцовска через суд доказала, что изменение схемы движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок № 1Т и №14 — незаконно. Ранее altapress.ru писал, что из-за изменения маршрутов, граждане испытывали много неудобств, а в некоторых случаях были вовсе отрезаны от транспортного сообщения.
В ходе прокурорской проверки установлено, что в июле 2016 года администрация города без положенного федеральным законом конкурса изменила схемы движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок № 1Т и №14.
При этом новые маршруты пошли через парковочную зону культурно-развлекательного центра, что "ставит под угрозу жизнь и здоровье" посетителей ТРЦ и пассажиров. В связи с этим прокурор обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц о признании незаконным бездействия администрации Рубцовска, выразившееся в непроведении открытого конкурса на право перевозок.
Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме, администрацию обязали провести конкурс на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок № 1Т и №14 в течение 15 дней со дня вступления решения суда в законную силу, рассказала старший помощник прокурора Рубцовска Юлия Левченко.
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