Безопасные каникулы: энергетики провели 60 уроков электробезопасности в лагерях

Даже в горячую пору летних ремонтов энергетики не забывают о профилактике. И всегда на летних уроках звучит традиционный вопрос: "Электричество, друг или враг?". Одно дело включить дома свет или утюг, совсем другое – увидеть на улице оголенный провод. Даже взрослые зачастую не знают, как вести себя в такой ситуации. Зато участники встреч с энергетиками теперь знают. И не только это.

Встречи электросетевики обязательно проводят в занимательной форме. Ответы на вопросы ребята ищут своеобразно: отгадывают загадки, отвечают на вопросы викторины, участвуют в конкурсах. Такие веселые уроки – самый верный способ рассказать об очень важных вещах, уверены энергетики. Усвоить правила помогают и полученные в подарок раскраски, плакаты, закладки, расписания уроков с полезной информацией.

Николай Андреев,

главный инженер Пригородного РЭС: