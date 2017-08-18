Безопасные каникулы: энергетики провели 60 уроков электробезопасности в лагерях

Около 60 уроков электробезопасности провели специалисты филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит в ПАО "Россети") – "Алтайэнерго" в детских оздоровительных лагерях во время второго заезда.
Даже в горячую пору летних ремонтов энергетики не забывают о профилактике. И всегда на летних уроках звучит традиционный вопрос: "Электричество, друг или враг?". Одно дело включить дома свет или утюг, совсем другое – увидеть на улице оголенный провод. Даже взрослые зачастую не знают, как вести себя в такой ситуации. Зато участники встреч с энергетиками теперь знают. И не только это.
Встречи электросетевики обязательно проводят в занимательной форме. Ответы на вопросы ребята ищут своеобразно: отгадывают загадки, отвечают на вопросы викторины, участвуют в конкурсах. Такие веселые уроки – самый верный способ рассказать об очень важных вещах, уверены энергетики. Усвоить правила помогают и полученные в подарок раскраски, плакаты, закладки, расписания уроков с полезной информацией.
Николай Андреев,
главный инженер Пригородного РЭС:
Приведение в порядок энергооборудования, повышение его надежности и безопасности – наша основная задача, в том числе и для предупреждения несчастных случаев с детьми. Но детское любопытство границ не имеет, а запоры и заграждения, наоборот, вызывают азарт. Поэтому встречи с ребятами летом проводим даже чаще. Чтобы незнание правил электробезопасности не обернулось трагедией.