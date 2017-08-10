Безопасные покупки в Интернет с картой МИР Банка Акцепт.

Для оплаты покупок в Интернете карты МИР Банка Акцепт теперь работают по технологии MirAccept, которая обеспечивает безопасность платежей.
Технология MirAccept — это дополнительный уровень безопасности, который позволяет убедиться, что платеж совершает именно держатель карты, и защититься от мошеннических операций.
- Данная технология работает аналогично уже известной клиентам технологии для карт платежной системы Visa - Verified by Visa, - объясняет начальник управления платежных систем Банка Акцепт Александр Деулин. – Списание средств с карты происходит при вводе одноразового пароля, который приходит в СМС на телефон держателя карты.
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