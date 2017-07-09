Безработный француз решил сыграть в лотерею и разбогател

Безработный 40-летний мужчина из французского департамента Гар купил лотерейный билет за пять евро и неожиданно выиграл. Выигрыш составил более миллиона евро, передает РИА Новости.
Потратив пять евро на билет в табачном киоске, будущий победитель думал только о том, удастся ли их вернуть, благодаря билету. Когда увидел в нем надпись "джекпот", то даже не сразу понял, что она значит.
В Париж за выигрышем со счастливчиком поехал сам продавец табачного киоска. После всех необходимых проверок, на которые ушла неделя, победителю наконец вручили чек.
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