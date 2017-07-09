Безработный француз решил сыграть в лотерею и разбогател

Потратив пять евро на билет в табачном киоске, будущий победитель думал только о том, удастся ли их вернуть, благодаря билету. Когда увидел в нем надпись "джекпот", то даже не сразу понял, что она значит.

В Париж за выигрышем со счастливчиком поехал сам продавец табачного киоска. После всех необходимых проверок, на которые ушла неделя, победителю наконец вручили чек.