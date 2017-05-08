17 безрассудных людей, которые ничего не боятся

Существует множество вещей, которые никогда и ни при каких условиях не следует делать. Однако такие запреты не останавливают отдельных личностей. В утренней подборке собраны ситуации, в которые попадали эти "смельчаки".

Безрассудные люди, которые ничего не боятся. Фото: www.novate.ru. Безрассудные люди, которые ничего не боятся. Фото: www.novate.ru. Безрассудные люди, которые ничего не боятся. Фото: www.novate.ru. Безрассудные люди, которые ничего не боятся. Фото: www.novate.ru. Безрассудные люди, которые ничего не боятся. Фото: www.novate.ru. Безрассудные люди, которые ничего не боятся. Фото: www.novate.ru. Безрассудные люди, которые ничего не боятся. Фото: www.novate.ru. Безрассудные люди, которые ничего не боятся. Фото: www.novate.ru. Безрассудные люди, которые ничего не боятся. Фото: www.novate.ru. Безрассудные люди, которые ничего не боятся. Фото: www.novate.ru. Безрассудные люди, которые ничего не боятся. Фото: www.novate.ru. Безрассудные люди, которые ничего не боятся. Фото: www.novate.ru. Безрассудные люди, которые ничего не боятся. Фото: www.novate.ru. Безрассудные люди, которые ничего не боятся. Фото: www.novate.ru. Безрассудные люди, которые ничего не боятся. Фото: www.novate.ru. Безрассудные люди, которые ничего не боятся. Фото: www.novate.ru. Безрассудные люди, которые ничего не боятся. Фото: www.novate.ru. Источник.