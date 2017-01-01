Безумие и отвага: Алтайский край возглавил рейтинг регионов по числу душевнобольных в РФ

В Алтайском крае на 100 тысяч населения приходится 6365 душевнобольных. В соседней с Алтайским краем Республике Алтай в Сибири один из самых низких показателей по заболеваемости психическими заболеваниями — 2479 человек на 100 тысяч населения (61-е место). В целом почти все регионы Западной Сибири попали в 30-ку самых буйных, которую замкнула Новосибирская область с показателем 3021. Красноярский край попал на 5-ю строчку с показателем 3963 душевнобольных на 100 тысяч населения. Самым спокойным регионом в Сибири оказалась Тува: в республике на 100 тысяч населения приходится лишь 2212 психбольных.

Рейтинг составлен по данным за 2015 год. Результаты 2016-го подведут этой весной, но издание отмечает, что из года в год регионы-лидеры почти не меняются. Речь идет о россиянах, которые обратились за психиатрической помощью и по итогам исследования находятся под диспансерным наблюдением с различными диагнозами.

В целом по России хуже все с психическим здоровьем в удаленных регионах: Алтай, Чукотка, ЯНАО, а также в Пермском и Краснодарском краях. Лучше всего дела обстоят в кавказских регионах. Отчасти рейтинг самых психически здоровых регионов совпадает с рейтингом трезвости, считают специалисты.

Справка

В конце 2015 года в России было зарегистрировано 4,04 млн душевнобольных. Среди психических расстройств — четверть, 1,1 млн человек, страдают от психоза и слабоумия (из них свыше 500 тыс. человек с шизофренией), еще у четверти диагноз "умственная отсталость", и у 2 млн человек — расстройства непсихотического характера.