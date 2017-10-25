19 безумных поделок, которые поражают своей креативностью

Порой уровень креатива мастеров хенд-мейда просто зашкаливает, и в их умелых курах рождаются шедевры, вызывающие, мягко говоря, неоднозначную реакцию. Сложно сказать, порадует ли кого-то кольцо из презервативов или шкатулка из сигаретных фильтров. Но выглядят такие поделки уж точно забавно.

Безумные поделки. Фото: СС0. Безумные поделки. Фото: СС0. Безумные поделки. Фото: СС0. Безумные поделки. Фото: СС0. Безумные поделки. Фото: СС0. Безумные поделки. Фото: СС0. Безумные поделки. Фото: СС0. Безумные поделки. Фото: СС0. Безумные поделки. Фото: СС0. Безумные поделки. Фото: СС0. Безумные поделки. Фото: СС0. Безумные поделки. Фото: СС0. Безумные поделки. Фото: СС0. Безумные поделки. Фото: СС0. Безумные поделки. Фото: СС0. Безумные поделки. Фото: СС0. Безумные поделки. Фото: СС0. Безумные поделки. Фото: СС0. Безумные поделки. Фото: СС0. Безумные поделки. Фото: СС0. Безумные поделки. Фото: СС0. Источник