Безупречная красота? Идеальная чистота? Легко

Каждый второй житель Алтайского края пользуется бытовой химией и косметикой таких торговых марок, как "Травы Алтая", Endemica, BRAND, "Для всей семьи", "Нежность", "Аура чистоты", "Хозяюшка", "Чистюнька", "ЛаРосса", "Росинка на ладошке".
Все эти шампуни, гели, кондиционеры, скрабы, чистящие порошки, отбеливающие средства и ополаскиватели для полости рта производятся в одном месте – на заводе по производству бытовой химии и косметики "Ренессанс Косметик".
Компания работает на рынке больше 17 лет. Сегодня здесь выпускают почти 600 наименований продукции, и вся она в зависимости от потребностей и от сезона становится акционной. Успеть приобрести товары по акции может каждый!
Например, с 1 по 16 июля интернет-магазин "Ренессанс Косметик" проводит сезонную акцию на средства для красоты и чистоты!
В этот период можно купить природную косметику для тела и волос. В акции участвуют натуральные шампуни, бальзамы для волос, гели для душа, соли, пены для ванн и др.
Что такое природная косметика? Это косметика, которая насыщает кожу и волосы натуральными компонентами и сделана на их основе. Такая косметика призвана обеспечить волосы и кожу всем необходимым для здорового внешнего вида. А изысканные ароматы помогают расслабиться и восстановить силы даже после самого непростого дня.
Будет предоставляться на все необходимое для создания в доме чистоты и уюта. Это средства для чистки ванной, стекол и поверхностей, ковров и многое другое.
Средства для чистоты дома от "Ренессанс Косметик" легко наносятся и помогают быстро удалить загрязнения, возвращая естественную чистоту любым поверхностям, оставляют приятный свежий аромат.
И не забывайте, что покупку в интернет-магазине "Ренессанс Косметик" оформить очень легко! Сделать это можно всего в пару кликов, сэкономив время и освободив вечер для приятных дел вместо длительных походов за покупками.
ООО "Ренессанс Косметик". Юридический адрес: 656922 г.Барнаул, ул.Звездная 15-б. ОГРН 1022201380541. Акция действительна с 1 по 16 июля 2017 года. Подробная информация на сайте ren-cosm.ru
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