Безупречная красота? Идеальная чистота? Легко

Все эти шампуни, гели, кондиционеры, скрабы, чистящие порошки, отбеливающие средства и ополаскиватели для полости рта производятся в одном месте – на заводе по производству бытовой химии и косметики "Ренессанс Косметик".

Компания работает на рынке больше 17 лет. Сегодня здесь выпускают почти 600 наименований продукции, и вся она в зависимости от потребностей и от сезона становится акционной. Успеть приобрести товары по акции может каждый!

Например, с 1 по 16 июля интернет-магазин "Ренессанс Косметик" проводит сезонную акцию на средства для красоты и чистоты!

В этот период можно купить природную косметику для тела и волос. В акции участвуют натуральные шампуни, бальзамы для волос, гели для душа, соли, пены для ванн и др.

Что такое природная косметика? Это косметика, которая насыщает кожу и волосы натуральными компонентами и сделана на их основе. Такая косметика призвана обеспечить волосы и кожу всем необходимым для здорового внешнего вида. А изысканные ароматы помогают расслабиться и восстановить силы даже после самого непростого дня.

Будет предоставляться на все необходимое для создания в доме чистоты и уюта. Это средства для чистки ванной, стекол и поверхностей, ковров и многое другое.

Средства для чистоты дома от "Ренессанс Косметик" легко наносятся и помогают быстро удалить загрязнения, возвращая естественную чистоту любым поверхностям, оставляют приятный свежий аромат.

И не забывайте, что покупку в интернет-магазине "Ренессанс Косметик" оформить очень легко! Сделать это можно всего в пару кликов, сэкономив время и освободив вечер для приятных дел вместо длительных походов за покупками.

ООО "Ренессанс Косметик". Юридический адрес: 656922 г.Барнаул, ул.Звездная 15-б. ОГРН 1022201380541. Акция действительна с 1 по 16 июля 2017 года. Подробная информация на сайте ren-cosm.ru