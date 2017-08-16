Беззаконие, торговые центры, инновации: приметы алтайского бизнеса в разные эпохи

В каждом десятилетии были свои приметы, яркие примеры и выдающиеся личности. Одни остались только в своей эпохе, а другие успешно эволюционируют и развивают дело на протяжении десятилетий. Altapress.ru выделил основные приметы разных бизнес-эпох.

1990-е годы: воля и беззаконие

1. На старте 1990-х годов фактически не было сформировано законодательство о ведении бизнеса в новых условиях ни в России, ни в Алтайском крае. В совокупности с раздраем, царившем некоторое время в правоохранительных органах, это привело к тому, что называют "лихие 90-е". Государственные институты на время заменили бандиты.

"Налоговая Железнодорожного района создавалась с нуля в то же время, что моя компания, — рассказывал гендиректор "Новэкса" Виктор Филипчук. — Как и система арбитража".

С одной стороны, это давало свободу: бизнес мог создавать любой амбициозный человек — и порядочный, и авантюрист, и откровенный преступник. С другой, ведение дела в таких условиях было сопряжено с огромными рисками и малой предсказуемостью.

"Мы ходили по золоту. Под ноги посмотри — и найдешь что делать", — вспоминал Виктор Филипчук "В 1990-е деньги валялись везде, — подтверждал Сергей Мухортов, основатель компании “Алтайский букет”. — Производи что угодно — все будет востребовано. Расти можно было двухкратно за год".

2. Заметную долю предпринимателей составляли выходцы из партийных структур, преимущественно комсомола. Так свой путь в бизнесе в крае начали, например, Александр Романенко (сейчас — председатель АКЗС), Андрей Кнорр (сегодня — вице-губернатор Омской области) и другие.

3. Самой популярной отраслью тогда была торговля — продавалось все. Открылись границы, и в России сформировался отдельный бизнес-класс - "челноки". Они завозили тюками и огромными клетчатыми сумками вещи и обувь — тонны джинсов, лосин, "кислотных" курток и остроносых туфлей.

В отдельную группу выделились торговцы шоколадок, жевательных резинок, пива и сигарет. Благодаря им возникли тысячи "комков" - коммерческих киосков, познакомивших нас с Love is и Сникерсами.

4. Личности покрупнее включились в процесс приватизации промпредприятий. Далеко не все советские гиганты сумели впоследствии выжить на рынке. Промышленность, "заточенная" на плановую экономику, госзаказ и кооперацию с предприятиями союзных республик, рушилась. В Барнауле таким образом прекратили существование ХБК, КХВ и другие.

5. Предприниматели пробовали себя в разном бизнесе: или одновременно развивали несколько направлений, или меняли сферу деятельности. Скажем, Виктор Косихин, начинавший с развития первой крупной сети магазинов косметики "Реноме", затем открыл производство "Ренессанс-косметик", которое благополучно развивается и сегодня.

6. При совершенно очевидном дефиците оборотных средств, денег очень популярным способом расчета между предприятиями стали взаимозачеты: шило на мыло могли зачесть в счет друг другу в прямом смысле.

7. Малый бизнес имел преимущественно мужское лицо, в силу прежде всего больших рисков. Феминизация предпринимательства стала происходить чуть позже. Хотя и здесь не обходилось без исключений: скажем, Ирина Чанцева, развивающая в Барнауле несколько магазинов брендовой одежды, начинала в 1990-е.

8. О системе банковских карт в то время еще даже не мечтали. А непредсказуемость биографии многих предприятий привела к тому, что и безналичный расчет большой популярностью не пользовался. Результатом стал оборот на рынке огромных потоков налички. Чемоданы с пачками купюр (полным ходом росла инфляция и деньги обесценивались) — это тоже примета 1990-х.

9. Первый настоящий экономический кризис грянул тоже в 1990-е — в 1998 году. Государство объявило технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств и объявило об отказе от удержания стабильного курса рубля. Деньги обесценились. Тогда рухнули состояния и надежды, многие малые предприятия разорились.

"Нулевые": растет роль государства и технологий

В этот период начинает повышаться значение права собственности. Бизнес уже значительно более защищен законами и государством. Работа правоохранительных органов отстроена, появилась правоприменительная судебная практика.

Активно развивается сфера услуг. Открываются фитнесс-клубы, рестораны новых европейских форматов, кинотеатры. Плодятся турагентства и аптеки. Компании активно перенимают мировой клиентоориентированный опыт.

Лавинообразно открываются торговые центры, формирующие новую культуру покупок: вещевые рынки теряют популярность, трендом становится посещение ТЦ как мест не только шоппинга, но и развлечений.

В этот период происходит концентрация бизнесов и их укрупнение. Формируются сети, которые постепенно захватывают рынки и вытесняют малых игроков.

Для бизнеса все важнее становится "правильное" выстраивание отношений с властями. Это обеспечивает лояльность при принятии чиновниками решений, касающихся имущества, господдержки и других вопросов.

Значительно больше, чем в 1990-е, открывается производственных предприятий.

Это период, когда на каждом рынке определились тяжеловесы — основные игроки. Однако именно в "нулевые" начинается резкий скачок в развитии технологий, в том числе коммуникационных. Вырастают дети, не знавшие СССР и мыслящие совершенно иначе. Скорость обмена информации значительно возрастает. Закладывается основа для создания целого поколения будущих конкурентов.

"Десятые": люди нового формата

В 2010-х в бизнес пришло новое поколение — люди, которым по 20-30 лет. Некоторые начинают вести свое дело и в более раннем возрасте.

Условия, в которых они взрослели, сказывают на их подходах к бизнесу. Им интересны необычные форматы. Они интеллектуалы, обращаются на "ты" с техникой и всеми современными интернет-технологиями. Быть предпринимателем для них — круто и престижно.

предприниматели 2010-х по-новому учатся и мыслят. Обмен опытом — для них норма. У них есть свои площадки для общения вроде сообществ и форумов, они привыкли получать информацию у ведущих экспертов и тут же применять ее на практике, да и сами совсем не боятся делиться тем, что знают и умеют. Возможно, поэтому среди них очень популярно развитие по франшизе. Их принцип: чем больше отдаешь, тем больше получаешь.

Они придумывают немыслимые ранее формы предприятий, которые еще 10 лет назад сложно было представить. Открывают фирмы по выгулу животных. Занимаются социальным бизнесом, который помогает обществу: изобретают роботов для слепых и делают оздоровительные центры с льготной ценой для пенсионеров.

Продают эко-продукты. Создают YouTube-каналы с бешеной посещаемостью, мобильные приложения и интернет-магазины. Придумывают концептуальные заведения, в которых приятно не только есть, но и просто находиться.

Делают город более уютным: занимаются городским дизайном, открывают точки, где можно купить качественный кофе по пути на работу. Ценят мелочи, которые делают жизнь более комфортной. Доказывают, что можно зарабатывать на творчестве. А некоторые строят инновационный и наукоемкий бизнес. Они много работают, и верят, что у них все получится.

Предприниматели 2010-х любят работать, отдыхать, посвящать время семье и познавать мир. Они ищут очень хрупкий баланс между разными сферами жизни, и часто у них получается его найти.