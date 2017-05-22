"Билайн" складывает все нужное малому бизнесу в один пакет

Система "Мобильное предприятие" автоматизирует рутинную работу, и руководитель может сосредоточиться на развитии своего бизнеса. Она упрощает управление компанией, связывая в единое целое несколько важных для бизнеса компонентов: многоканальный номер, мобильную связь, систему управления продажами, анализ расходов на рекламу, эффективную коммуникацию с сотрудниками и другие важные функции. Всё это реализовано в одной программе, которую можно установить на компьютер или на мобильное устройство. При подключении "Мобильного предприятия" пользователь получает пакет услуг, делающих процесс управления технологичным и прозрачным.

Главным плюсом системы, с точки зрения ИАА TelecomDaily, является отслеживание входящих звонков, которое дает понимание работающих каналов привлечения клиентов. Руководителю предоставляется информация, какое рекламное размещение принесло звонок клиента. Благодаря этому он может легко построить воронку продаж и наглядно отобразить весь процесс работы с клиентом.

Наталья Тюрина,

директор компании "Белокуриха-Трэвл":

Система "Мобильное предприятие" позволяет отслеживать активность клиентов по регионам, а также по каким рекламным каналам поступают звонки. Благодаря этому мы имеем полную картину эффективности рекламных вложений, а также можем вовремя провести анализ и корректировку плана и сделать упор на менее активные регионы.

При возникновении вопросов или предложений, платформа "Мобильное предприятие" дает возможность тут же обсудить заказ с другими сотрудниками в мессенджерах и зафиксировать информацию в карточке клиента. Также из этой же программы можно записать клиента на прием, предоставить ему скидку и так далее.

С "Мобильным предприятием" ни один звонок не остается без внимания. Если есть пропущенный звонок – он в любом случае будет учтен в системе и в последствии обработан. У руководителя есть возможность с помощью этой платформы четко распределять рабочее время сотрудников по приему звонков. Все разговоры с клиентами записываются и сохраняются в "облаке", чтобы в любой момент можно было прослушать запись, если сотрудник что-то не успел зафиксировать.

Юрий Струпов,

директор компании ООО "АлтайСпецТехно":

Возможность анализа звонков полезна для повышения качества телефонных переговоров с клиентами. Все звонки фиксируются и есть возможность их прослушать. Проанализировав разговор, мы разбираем его с сотрудником, какие ошибки он совершил в процессе разговора, что было сделано наоборот хорошо. Это, безусловно, помогает расти сотруднику и повышает качество сервиса для клиентов, соответственно повышает эффективность работы компании в целом.

Если собственник бизнеса уедет в командировку, рабочими процессами можно будет руководить удаленно. Следить за процессом продаж можно через личный кабинет, там же распределять задания и просматривать их исполнение. Все этапы работы с клиентом отражаются с первого звонка и до завершения сделки.

Наталья Тюрина,

директор компании "Белокуриха-Трэвл":

Мне эта программа очень удобна. Находясь в декретном отпуске я могу контролировать процесс продаж через личный кабинет, распределять задания и просматривать их исполнение.

Главная особенность системы заключается в том, что раньше все эти услуги нужно было покупать у разных поставщиков. Сейчас это можно сделать в одном месте, значительно сэкономив на стоимости покупки. Для этого не нужно быть большой компанией. Предложение "Мобильное предприятие" начинается от трех номеров в пакете и от 2850 рублей в месяц абонентской платы – на всех.

На сегодняшний день коробочное решение включает в себя десять услуг: телефонию, облачную АТС, виджет "Обратный звонок", мобильный Интернет, анализ рекламы, анализ звонков, мессенджер, облачное хранилище, блокнот с задачами и систему управления продажами. И все это интегрировано друг с другом. И все из одного окна. И все это стоит от 875 до 950 рублей в месяц на одного сотрудника. На первый взгляд, не так уж мало, но если учесть, какой хороший набор услуг для бизнеса входит в эту стоимость, цена выходит очень даже приятной. Плюс, в стоимость пакета также входят SIM-карты со специальным тарифом: каждому сотруднику предоставляется 700 минут для исходящих звонков, при этом внутренние звонки бесплатны – и речь идет не о внутрикорпоративных, а о внутрисетевых вызовах. То есть, на любые номера от "Билайна".

И, в качестве контрольного выстрела – постоплата, вместо "заплатите и потом пользуйтесь" "Билайн" предлагает прямо противоположный вариант: абонент в конце месяца получает счет за услуги, после чего у него есть двадцать дней на оплату. В течение которых услуги продолжают действовать.

Федор Туров

По материалу Континент Сибирь