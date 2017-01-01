"Билайн" закроет половину офисов по всей стране

В течение 2017 года "ВымпелКом" (бренд "Билайн") сократит более половины арендуемых офисных площадей и пересмотрит условия аренды площадей по размещению примерно 7 тыс. базовых станций, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к компании.
Речь идет об административных офисах компании во всех регионах присутствия — это около 60 тыс. квадратных метров.
Эту информацию подтвердила пресс-секретарь "ВымпелКома" Анна Айбашева. Сокращение площадей позволит оператору существенно снизить затраты на аренду, рассчитывает она. Но какую сумму рассчитывает сэкономить оператор, пресс-секретарь не уточнила.
Необходимость сокращения площадей связана с реализацией программы BeeFree, запущенной в 2016 году. Часть сотрудников подписывали дополнение к трудовому договору и переходили на работу частично вне офиса. При этом на формат удаленной работы не могли переходить сотрудники офисов продаж, специалисты, которые имеют дело с большим объемом документов, технические работники и др.
В течение прошлого года проходило тестирование проекта в ряде регионов страны, а к концу 2017 года он должен охватить 50—70% сотрудников компании по всей России. На момент запуска программы планировалось, что за счет перевода сотрудников на дистанционную работу компания сможет отказаться от 30% арендуемых помещений. Решение сократить большее число арендованных офисов, чем было запланировано ранее, Айбашева объяснила высоким спросом на удаленный режим работы среди сотрудников "ВымпелКома". "Программа BeeFree завоевывает все большую популярность у наших сотрудников, даже больше, чем мы ожидали. Поэтому и увеличили количество офисных площадей, которые возможно сократить", — рассказала она, пишет "Росбалт".
Факт
По итогам прошлого года компания перевела на удаленный тип работы около 3 тыс. сотрудников. Всего в "ВымпелКоме" на конец 2016 года работали 24 тыс. человек, рассказала Айбашева.
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