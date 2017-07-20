"Билайн" избавит пользователей смартфонов от информационного мусора

Одна из особенностей Veon в том, что он дает возможностью не пропустить в большом объеме информации, то что соответствует потребностям клиента. Предложения и новости, которые поступают пользователю в этом мобильном приложении, основаны на его интересах. Так Veon избавляет пользователя от информационного шума - он изучает интересы пользователя и впоследствии подбирает то, что ему интересно, исходя из его поведения в приложении.

Клиенты "Билайн" могут пользоваться приложением без ограничений - для них трафик не тарифицируется. Они смогут пользоваться этой платформой даже при нулевом балансе. Кроме этого, они могут следить и управлять своим балансом и услугами. В ближайшем будущем в VEON будет интегрирован расширенный функционал самообслуживания, который доступен сейчас в приложении "Мой Билайн". Уже сейчас за привязку банковской карты в приложении и подключение автооплаты клиентов "Билайн" ждет бонус –их абонентский счет на протяжении шести месяцев будет дополнительно начисляться 10% от суммы автопополнения.

Абонентам других операторов также будет доступен весь функционал VEON, включая возможность отправлять текстовые и голосовые сообщения, фото и видео материалы, совершать голосовые вызовы, следить за новостями, подписываться на интересные события, страницы, смотреть подобранные редакторами фильмы и получать спецпредложения от партнеров.

Сейчас "Билайн" стремится сделать все, чтобы пользователь мог получать предложения от компаний: Lamoda, BurgerKing, Skyeng, Madrobots, а также контент от Rambler&Co. Cписок локальных партнёров в России будет дополняться вместе с развитием платформы.

Узнать о платформе можно на сайте veon.ru. Сейчас она доступно для скачивания в Google Play и на днях появится в AppStore.