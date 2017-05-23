Биологи доказали, что в космосе можно рожать детей

Ученые считают, что если человечество начнет жить в космосе, то им понадобятся технологии, позволяющие замораживать сперму и хранить ее долгое время. Так как радиация на МКС в сто раз выше, чем на Земле, она повреждает ДНК сперматозоидов. Однако исследователи заверили, это не влияет на жизнеспособность и плодовитость потомства.

Первые опыты по размножению насекомых, рыб, морских ежей и других животных, которые проводились на борту МКС, показали, что ничто не препятствует продолжению рода в невесомости. Но на млекопитающих такие опыты не проводились.

Японские биологи отправили на борт МКС не живых грызунов, а замороженные запасы их спермы, которые провели на борту станции около девяти месяцев, а затем были возвращены на Землю в мае 2014 года.

Эксперимент показал, что длительное пребывание в космосе повлияло на качество спермы, однако мышата родились здоровыми и даже смогли оставить собственное потомство.

Ученые пытаются доказать, что длительное пребывание в космосе не должно мешать перспективам продолжения рода. Они утверждают, что замороженные яйцеклетки и сперматозоиды можно с успехом применять для поддержания человеческой популяции в космосе. Такие возможности позволят выжить человечеству после возможного падения метеорита или антропогенных катастроф.