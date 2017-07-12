"Бирюзовая Катунь" взыскала со "СтройГАЗа" 4 млн рублей

В 2011 году после аукциона компании "Бирюзовая Катунь" и "СтройГАЗ" заключили контракт, по которому подрядчик должен был построить пожарное депо на территории турзоны. Также за счет стоимости работ по контракту он должен был поставить материалы, необходимые для выполнения работы, которые не предусмотрены в проекте, но необходимы для своевременного ввода объекта в эксплуатацию. Цена контракта составила более 117 млн рублей (с учетом НДС).

"СтройГАЗ" должен был завершить работу, устранить дефекты и получить разрешение на ввод в апреле 2013 года. Согласно контракту, если подрядчик нарушает обязательства, то он должен заплатить заказчику неустойку в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки.

Срок окончания работ несколько раз переносили. В конечном счете, завершить работы подрядчик обязался до 31 декабря 2016 года. Однако этого не произошло, и в январе 2017 года заказчик предъявил претензию компании "СтройГАЗ" об оплате неустойки, но ответа от подрядчика не получил.

Доказательств выполнения работ и сдачи объекта в эксплуатацию ответчик суду не представил. По состоянию на 21 февраля 2017 года просрочка сдачи объекта в эксплуатацию составила 52 дня, сумма неустойки составляет около 6 млн рублей. Однако истец самостоятельно уменьшил начисленную неустойку.

Сегодня объекты, над которыми работал "СтройГАЗ" находятся в высокой степени готовности. Однако они остаются незавершенными.

Ранее altapress.ru писал, что управление Алтайского края по культуре и архивному делу планировала взыскать с бывшего подрядчика художественного музея 181 млн рублей. По итогом 2016, убытки в компании "СтройГАЗ" составил 670 млн рублей.