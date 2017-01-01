Быстрее, выше, сильнее: 16 зубодробительных моментов из спортзалов

Спортивный и тренажерный залы - это места повышенной ответственности. Однако, это не означает, что там не происходит ничего забавного и курьезного.



Курьезы в спортзале. Фото: CC0. Курьезы в спортзале. Фото: CC0. Курьезы в спортзале. Фото: CC0. Курьезы в спортзале. Фото: CC0. Курьезы в спортзале. Фото: CC0. Курьезы в спортзале. Фото: CC0. Курьезы в спортзале. Фото: CC0. Курьезы в спортзале. Фото: CC0. Курьезы в спортзале. Фото: CC0. Курьезы в спортзале. Фото: CC0. Курьезы в спортзале. Фото: CC0. Курьезы в спортзале. Фото: CC0. Курьезы в спортзале. Фото: CC0. Курьезы в спортзале. Фото: CC0. Курьезы в спортзале. Фото: CC0. Курьезы в спортзале. Фото: CC0. Источник Смотрите также