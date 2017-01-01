«Битве экстрасенсов» 10 лет: как шоу ломает жизнь участников

Финалистке 13-й "Битвы экстрасенсов" Елене Голуновой из Новосибирска участие в передаче стоило семьи. Женщина долго сомневалась и не хотела принимать участие в съемках, потому что она воспитывала сыновей — 17-летнего Дмитрия и 5-летнего Льва. Но Елену переубедил старший ребенок — маг Влад Кадони, участник 6-го сезона и финалист 11-го.

"Я настоял, чтобы она пошла на проект, потому что у мамы действительно есть дар общения с миром мертвых. — У нас в Сибири она была знаменита задолго до участия в "Битве экстрасенсов", к ней толпами шли люди решать проблемы свои и близких... Чтобы сниматься в шоу, ей приходилось много времени проводить в Москве, и после его окончания она не перестала летать в столицу, потому что очень многие нуждались в ее помощи. Забота о мальчиках легла на плечи их папы Дмитрия. К сожалению, эта ноша оказалась для него непосильной. В отношениях начались трудности, они перестали слышать и понимать друг друга. Я говорил на эту тему и с ним, и с ней: выслушивал, но советов не давал – люди прожили 19 лет, и вмешиваться в их жизнь с моей стороны было бы неправильно. В результате через год после окончания съемок мама и Дмитрий развелись и до сих пор общаются как враги", — рассказал Кадони в интервью СтарХиту.

Участник четвертого сезона Роман Фад рассказал, как шоу изменило его жизнь и жизнь его отца - Алексея Фада, участника 3 сезона "Битвы".

"Папа полностью погрузился в проект, что требовало не только моральных вложений, но и материальных. Времени не было совсем, поэтому заниматься бизнесом не получалось, а есть и одеваться нужно… Тогда я решил взять обеспечение отца на себя, чтобы он ни в чем не нуждался. А через год, когда я пошел по его стопам на шоу, мы поменялись ролями. У меня денег на жизнь тогда не было вовсе, и он помогал мне чем мог. Еще папа всегда пополнял мой заряд сил: приползаю после съемок домой, а он обнимет и передаст энергию. Он всегда был моим плечом, а я – его. Помню, как звонил мне за день до состязания: "Сынок, посмотри, что будет завтра". Мне предсказал выход в финал, еще во время первых серий сообщил: "Не волнуйся, ты дойдешь до конца". В тот же год он увидел страшное, что умрет в день своего рождения. Конечно, я предчувствовал, что произойдет, не хотел лететь в Турцию на празднование его 50-летия, но он уговорил. Папы не стало в предугаданный час в той стране. Отец ушел всего за 10 минут... Он был прекрасным, я до сих пор чувствую его помощь", — рассказал Роман.

Участница последнего, 17-го сезона Маргарита Бахтиярова из Краснодара во время съемок раскрыла главную тайну – когда-то она была… мужчиной. Женщина призналась, что в 16 лет сменила пол, потому что чувствовала себя не в своем теле. Теперь, когда все хорошо, она обрела долгожданное счастье и 20 января официально связала себя узами брака с возлюбленным, чью фамилию носила во время съемок шоу в качестве псевдонима.

"С Лешей мы познакомились три года назад, – говорит "СтарХиту" Маргарита. – Он сделал предложение незадолго до кастинга на "Битву": мы отдыхали в клубе, он вышел на сцену, взял микрофон и на все заведение громко попросил меня стать его женщиной навсегда. А во время съемок мне было видение. "Мы поженимся зимой, Леш", – заявила я ему. Он посмеялся: "Холодно же! Ну кто в загс по морозу тащится… дождемся лучше лета". Пока я участвовала в проекте, его энергия, его фамилия мне помогали, он питал меня силами для состязаний, оберегал от сглаза и чар конкурентов.

Я ушла из "Битвы экстрасенсов", и жениха будто перемкнуло: "Надо срочно расписаться, не будем выжидать месяцы". Мы сыграли свадьбу в конце января. Многие мои коллеги по шоу, с которыми я дружу, в том числе Надежда Шевченко, прислали поздравления, цветы. Жаль, что приехать к нам в город не смогли – далеко, да и у всех куча работы. Сейчас мы с супругом заняты важным вопросом – в ближайшем будущем мечтаем стать родителями. Планируем удочерить полугодовалую малышку из детского дома, подарим ей шанс жить нормально в семье, а себе – простое человеческое счастье. Сейчас разбираемся во всех тонкостях, читаем в интернете про то, какие документы нужно собирать, какие курсы проходить. Конечно, хотелось бы родить самой, но, к сожалению, мой организм на это не способен".