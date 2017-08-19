Бывшая солистка группы Serebro вышла замуж за барнаульца. Кадры со свадьбы

Любимые люди, спасибо за +80 человек за 4 дня 🙌❤Между ними любовь💕🙏@chebanov and @iamluuna, как можно их не любить? 😻 А платье с подсветкой, ребята вы заметили? 👏#ДарьяШашина #Шашина #Лууна #ВаняЧебанов #Чебанов #DariaShashina #Shashina #Luuna #Chebanov #IvanChebanov #chebwed #love 15.08.2017

Публикация от Иван Чебанов и Дарья Шашина ❤ (@luuna.chebanov) Авг 18 2017 в 5:41 PDT