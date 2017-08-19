Бывшая солистка группы Serebro вышла замуж за барнаульца. Кадры со свадьбы

Барнаульский участник шоу "Голос" Иван Чебанов женился на экс-солистке группы Serebro Дарье Шашиной. Пара сочеталась браком в усадьбе Суханово в Подмосковье. Молодожены дали друг другу клятву под цветочной аркой.
На свадьбе присутствовали друзья и родные Ивана и Дарьи.
Быстрее заглядывайте в сториз! Выложила очень много волшебных телефонных кусочков со свадьбы! Хотя нашим видеографом был @khlyustov_films. Влюбилась в его работы, после того, как познакомились в прошлом году в Испании, на одной красивущей свадьбе. Ром, тепеоь ждём твоё проф. видение нашего праздника✨ Фотограф...как и видеограф- одни из главных людей на празднике. Я прямо так и заявляю: командуйте нами! Мы очень ответственно подошли к этому вопросу и не просто ориентировались на "классную картинку", но и на внутренний голос- стараясь разглядеть "своего человека". Ведь это так важно, чтобы этот праздник с вами разделил "светлый" человек по духу! И, о боги, мы встретили Ее! Легкую, красивую, стильную, разностороннюю Женечку Савину @zhenyaswan, работы которой- просто мечта! Спасибо тебе огромнейшее! Я твой фанат! Торт....@olga_lakomka. Вся, задуманная мною, концепция нашего праздника была в стиле "Светлячков" и я запланировала тортик чисто белым, многоярусным, без цветов и других штучек.. вот таким, каким вы его видите, а наша организатор @kramars.wed добавила в него магию, с помощью мерцающего звёздного неба✨ Кстати, внутри он цвета нежной радуги 🌈 🦄 Завершает эту картину топперы от чумовых @movestertoys, нарисованных так же по моему эскизу. Ближе покажу их в сториз! Муааа💋✨ Организация @kramars.wed Декор @flowerslovers_decor Фотографы @lena_eliseev_a @kramar Видео @khlyustov_films идея использования лунной светящейся ткани-@iamluuna, воплощённая в реальность в платье @beloezoloto Ведущий @leonidmargolin Сервировка, стулья @go_rent.pro Светящийся декор @mr.edison_ Свечи @svechmag Мебель для церемонии @kengo.decor Кухня @pmloft.ru Бэнд @top5_coverband и моя невероятная дива @alexandrabelyakova✨ Свет/звук @doromeychuk + @first_sonic Фокусник @damirvalitov Танц. шоу @gruppa_zahvata
Продолжаю...✨ Как я счастлива, что мы встретили потрясающего организатора Оленьку @kramars.wed! Ты такая тёплая, добрая, сильная, ответственная, терпеливая, душевная! Спасибо, что всегда могла меня успокоить, когда я приходила к тебе со своими "невестскиными" загонами, за вечер на высшем уровне😅🙏🏽 Декораторы-флористы. Девчонки @flowerslovers.ru @krivinyulia и @alenakubik, больше 4х лет мечтала с вами поработать и знала, что вы все сделаете круто! Но то, что это будет за гранью моих мечт- этого не знала! Когда, на эскизе ты видишь и не веришь что это можно воплотить в реальность, когда каждая розочка разворачивается вручную, всегда добрые, терпеливые и весёлые. Вы лучшие! Спасибо за волшебство! Воплотили все мои мечты в реальность и добавили магии! Фото @zhenyaswan @zhenyaswan_wed Фонарики, светлячки @mr.edison_ Сервировка, стулья @go_rent.pro Фотографы @lena_eliseev_a @kramar Видео @khlyustov_films Ведущий @leonidmargolin Свечи @svechmag Торт @olga_lakomka Мебель для церемонии @kengo.decor Кухня @pmloft.ru Бэнд @top5_coverband Шары @posharam.ru Ждите следующий пост, чтобы узнать про остальных волшебников✨
Мы-таки вернулись в реальность, пока на нулевых силах, но я готова начинать рассказывать про нашу светлячковую свадьбу✨ Мы планировали сделать наш праздник волшебным, невероятным, душевным и только для своих. Мы знали что будет хорошо, но это превзошло все ожидания! Это была свадьба моей мечты! Лучше- не могу и представить теперь! Я прыгала до потолка и весь вечер плакала от счастья! Спасибо моему лучшему другу, союзнику и любимому Ванюше! Без тебя бы этого всего не было! Я бы при второй трудности все кинула и забросила все свои идеи! Милая Юлия @yuliaprokhorovaofficial, благодарю вас и @beloezoloto за это нежнейшее платье✨ Организация свадьбы @kramars.wed✨ Фото @zhenyaswan✨ Место @usadbasukhanovo Декор @flowerslovers.ru Свечи @svechmag Стулья, сервировка @go_rent.pro Про нашего организатора, организацию, фотографов, видеографов, площадку, музыкантов и остальных- расскажу в следующих постах✨ #chebwed
Ещё немного сказки со свадьбы волшебных @chebanov и @iamluuna 😇 а сегодня вышла новая песня Вани 'Если Завтра', которую он исполнил на свадьбе, сделав невероятно трогательный сюрприз Дашеньке. Ну, слезы сдержать не удалось не только ей 😊😭 #chebwed Planning @kramars.wed Video @khlyustovr Dress @beloezoloto Decor and Flowers @flowerslovers.ru
Меня ещё видимо долго не отпустит с этого вечера !!! @chebanov @iamluuna Эта была одна из самых тёплых свадеб на которых мне доводилось побывать !!! Я старалась быть в каждой секунде происходящего, так не хотелось что то упустить !!!они такие юные , красивые , трогательные до слёз😭 Любовь всё таки существует , спасибо что напомнили об этом , очень рада была быть частью вашего праздника и лицезреть всё это волшебство !)))❤️❤️❤️ #chebwed
Наш земляк выложил в соцсети песню для своей супруги "Если завтра". Эту композицию Ивану помог создать другой участник "Голоса" из Барнаула — Роман Кошкаров.
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