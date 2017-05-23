Бывшая жена Потанина подала еще один иск к миллиардеру на 249,2 млрд рублей

Наталия Потанина "требует признать общим имуществом супругов и разделить акции иностранных компаний Pharanco, Bektanco, Decoso и Lovenco, права к трастовым управляющим/доверительным собственникам акций этих компаний, права к трастовым управляющим/доверительным собственникам акций ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО "Полюс Золото", а также взыскать с миллиардера денежную компенсацию за причитающуюся ей долю".

Причиной подачи иска стало то, что суд не разделил акции "Норникеля", которыми владеет Потанин. В ноябре 2015 года Пресненский суд Москвы отказал Наталии Потаниной в признании за ней прав на 15% акций ГМК "Норильский никель", так как не нашел доказательств того, что акции компании принадлежат ее бывшему супругу. По информации "Коммерсанта", акции ГМК оформлены на офшорные компании, в результате принадлежащая Владимиру Потанину кипрская Olderfrey лишь косвенно распоряжается 30,4% акций "Норникеля". Такую форму собственности называют бенефициарной.

В браке с Наталией Владимир Потанин прожил 20 лет, у Потаниных трое детей, младшему сыну Василию 18 лет. Суд развел Потаниных весной 2014 года. Бывшая супруга получила 380 миллионов рублей и три земельных участка в Подмосковье. После этого она неоднократно подавала новые иски в России и за рубежом с целью добиться раздела акций "Норильского никеля" и "Интеррос Интернешнл". В марте 2017 года она подала иск о взыскании с миллиардера более 215 млрд рублей компенсации за акции "КМ Инвест".

Кипрское право признает бенефициарную форму собственности, и российские суды имеют возможность разделить такое имущество, заявил представитель Потаниной изданию. В том числе дивиденды с "Норникеля" и "Полюс Золота", полученных Потаниным, пока они состояли в браке. "Коль скоро права бенефициарной собственности являлись совместной собственностью супругов, все дивиденды также должны по российскому закону делиться между супругами в равных долях", — сделал вывод собеседник, пишет znak.com.