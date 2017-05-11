Бывшая жена Сечина стала владельцем компании с доступом к гостайне

Бывшая жена главы "Роснефти" Марина Сечина получила 51% импортера станков ООО "Станкофлот", основным заказчиком которого является "Ростех", сообщает "Коммерсант".
Ранее Андреев владел 33% компании, а остальные принадлежали члену президентского совета федерации конного спорта России Максиму Кретову. Эту федерацию также возглавляет Марина Сечина.
Компания "Станкофлот" импортирует металлообрабатывающие станки из Европы. Партнерами фирмы являются структуры "Ростеха" — "Вертолеты России" и "РТ-Химкомпозит", а также некоторые другие предприятия. Обе компании отказались от комментариев. В 2016 году "Станкофлот" выиграл три госконтракта на сумму 256 млн рублей, в 2017 году — еще на 126 млн рублей.
По данным СПАРК, "Станкофлот" был переименован из ООО "А-Медиа" в середине 2016 года. По данным издания, фирма новая и планирует в ближайшее время расширять деятельность. В феврале она получила лицензию ФСБ на работу с гостайной.
Игорь Сечин и Марина Сечина развелись в 2011 году. После этого экс-супруга главы "Роснефти" стала проявлять интерес к бизнесу. Ее называют бенефициаром УК "Управление", совладелицей ООО "Паритет Вятка", которое занимается производством мясных продуктов, и миноритарием компании "РК-Телеком", пишет znak.com.
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