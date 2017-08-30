Бывшего барнаульского учителя и помощника депутата повторно оштрафовали за экстремизм

На основании поступившей из УФСБ России по Алтайскому краю информации прокуратура провела проверку и установила, что размещенные учителем в соцсети "Вконтакте" в 2014 году три изображения свастики и экстремисткий видеоролик "Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002" не удалены. В 2015 году его уже привлекали к административной ответственности. В 2016 году Октябрьский районный суд признал его виновным в преступлениях экстремистской направленности. Ему дали два года условно с запретом работать учителем в течение 1,5 лет.

Это правонарушение, по мнению краевой прокуратуры, является длящимся, поскольку размещение в интернете постов "предоставляет возможность ознакомления с данными материалами на постоянной основе неограниченному кругу лиц, что свидетельствует об их массовом распространении".

Суд принял решение о привлечении Конопихина к административной ответственности. Мужчина объяснил свое поведение тем, что не может получить доступ к тому аккаунту: у него нет пароля, а договор с мобильным оператором, на номер которого зарегистрирована страница, расторгнут. Передавать свои данные техподдержке соцсети "ВКонтакте" он почему-то не решился. Судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда оставила его жалобы на решения без удовлетворения.

В Роскомнадзор по Алтайскому краю и Республике Алтай направили информацию об указанных фактах и попросили заблокировать доступ к данной странице.

Как пишет информационно-аналитический центр "Сова", в одном случае Конопихин сделал репост записи со страницы кубанской активистки Дарьи Полюдовой, где советский герб сочетался с нацистским, во втором в нацистской форме изображался президент Владимир Путин и лишь третий эпизод публикации свастики был неприкрытой неонацистской пропагандой. Сам он заявлял altapress.ru, что не размещал подобных постов, а его страничка была взломана, но суд не принял его аргументов.