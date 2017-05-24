Бывшего депутата АКЗС судят за незаконные сделки с недвижимостью

В начале апреля прокуратура передала дело в суд. 15 мая прошло предварительное заседание, а с 29 мая судья Евгений Моисеев приступит к допросу свидетелей, а также начнет исследование доказательств. Бывшего депутата обвиняют в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Следствие полагает, что Кушнарев будучи депутатом вел предпринимательскую деятельность через подконтрольных лиц. Так, с августа 2012 по июль 2016 года, Кушнарев, не имея законного статуса индивидуального предпринимателя, реализовал по договорам купли-продажи 142 объекта недвижимости. Среди них были земельные участки и жилые домов в поселке Лесной. По версии следствия, Кушнарев таким образом незаконно получил доход на сумму 123 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Максимальная санкция по инкриминируемой статье — лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

До сентября 2016 года Кушнарев был депутатом АКЗС, членом фракции ЛДПР. Партия планировала выдвигать его по одномандатному округу на новый срок, однако избирком отказал ему из-за нахождения под домашним арестом.