Бывшего депутата Госдумы Михеева объявили в федеральный розыск

Бывший депутат Госдумы РФ, член "Справедливой России" Олег Михеев объявлен в федеральный розыск, пишет "Коммерсант".
Михеева обвиняют в мошенничестве. До суда пока дело не дошло, поскольку фигурант исчез.
"Дело не может быть передано в суд до того, как обвинительное заключение не будет Михеевым изучено и подписано. А он этого не сделал. Поэтому и находится в федеральном розыске",— пояснил изданию руководитель пресс-службы Волгоградского облсуда Александр Чернов, пишет bfm.ru.
Справка
Уголовное дело в отношении Олега Михеева было возбуждено в марте 2013 года, после того как Госдума лишила депутата неприкосновенности. Михееву инкриминировали "покушение на особо крупное мошенничество" — попытку хищения 2,1 млрд руб. у Промсвязьбанка, который в 2008 году приобрел принадлежавший экс-депутату Волгопромбанк.
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