Бывшего депутата Госдумы Михеева объявили в федеральный розыск

Михеева обвиняют в мошенничестве. До суда пока дело не дошло, поскольку фигурант исчез.

"Дело не может быть передано в суд до того, как обвинительное заключение не будет Михеевым изучено и подписано. А он этого не сделал. Поэтому и находится в федеральном розыске",— пояснил изданию руководитель пресс-службы Волгоградского облсуда Александр Чернов, пишет bfm.ru.

Справка

Уголовное дело в отношении Олега Михеева было возбуждено в марте 2013 года, после того как Госдума лишила депутата неприкосновенности. Михееву инкриминировали "покушение на особо крупное мошенничество" — попытку хищения 2,1 млрд руб. у Промсвязьбанка, который в 2008 году приобрел принадлежавший экс-депутату Волгопромбанк.