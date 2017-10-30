Бывшего министра финансов Эстонии обвинили в педофилии

Бывшего министра финансов Эстонии Мадиса Ююрике шведские власти подозревают в педофилии и насильственных действиях в отношении жертвы. Со слов жертвы, с взрослением эти связи обрели характер насильственной гомосексуальности, сообщает "Интерфакс".
Информации о возбуждении уголовного дела пока нет.
Сам 74-летний экс-министр заявил, что его оклеветали.
Ююрике занимал пост министра финансов Эстонии в 90-е годы, был советником премьер-министра. Он также являлся членом аудиторского комитета Европейского инвестиционного банка, входил в состав ряда шведских предприятий, преподавал в университете города Упсала, пишет bfm.ru.
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