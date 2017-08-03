Бывшего начальника алтайского УФСИН подозревают в получении крупной взятки

Следственный комитет РФ по Кемеровской области возбудил уголовное дело в отношении начальника ГУФСИН России по Кемеровской области Константина Антонкина, подозреваемого в получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Кемеровской области.
Следователи считают, что в 2012 году руководитель ФСИН предложил директору строительной фирмы обеспечить заключение госконтракта на 60 млн рублей. Договор предусматривал разработку проектной документации для ремонтно-строительных работ в СИЗО. За это Антонкин просил оформить в собственность земельный участок, который он выбрал, и построить на нем дом. Когда бизнесмен согласился, генерал убедил директора строительного управления ФСИН, чтобы контракт был заключен именно с этой компанией.
Афера вскрылась в результате оперативной разработки областного Управления ФСБ. Сейчас у фигурантов проводят обыски, изымают документы, устанавливают и допрашивают очевидцев. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.
По данным официального сайта ГУФСИН по Кемеровской области, генерал-майор внутренней службы Константин Антонкин родился в Барнауле. В 2006—2008 годах был начальником УФСИН по Республике Алтай. В 2008—2011 годах — заместителем начальника УФСИН по Алтайскому краю. ГУФСИН по Кемеровской области возглавляет с 2011 года.
В 2012 Антонкин попал в список крупнейших землевладельцев России.
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