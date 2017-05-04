Бывшего полпреда Путина обвиняют в экстремизме

4 мая Басманный суд Москвы в закрытом режиме проведет заседание по делу Виталия Гулия. Бывшего полпреда президента в Сахалинской области обвиняют в экстремизме.
Всему виной книга о российских чиновниках под названием "Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника". В частности, там есть глава "Евреи во власти". Именно она и могла стать причиной обращения в суд.
В своей книге Гулий рисует портрет современного чиновника. "Он циничен, беспринципен и ничего не боится, когда ворует с размахом", — пишет автор. Он отмечает, что не станет спорить с теми, кто назовет некоторые высшие органы власти бессмысленными.
В главе "Евреи во власти" лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в сочинении признаков антисемитизма. Адвокат Гулия Дагир Хасавов предположил, что обратиться в следственные органы мог сенатор Франц Клинцевич, правда, сам политик это отрицает. Защита Гулия считает, что бывший полпред просто записывал свои размышления и не имел намерений кого-либо оскорбить.
Бывшего чиновника задержали в московском аэропорту "Домодедово", когда он собирался лететь в Кишинев к своей 93-летней матери. Позднее его отпустили под подписку о невыезде, пишет bfm.ru.
Факт
Тираж книги — 500 экземпляров.
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