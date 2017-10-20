Владельца бийского полигона ТБО заключили под стражу за плохое поведение

Бийского предпринимателя Сергея Башкатова, подозреваемого в махинациях в коммунальной сфере, снова заключили под стражу, пишет "Бийский рабочий". До этого обвиняемый находился под домашним арестом.
На днях Башкатову вновь изменили меру пресечения из-за нарушения условий нахождения под домашним арестом. В результате предпринимателя отправили в следственный изолятор до 18 декабря. Подозреваемый в мошенничестве не первый раз оказывается в СИЗО. В конце мая он был задержан силовиками, в июне суд вынес решение о его аресте. Но в июле изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.
Ранее altapress.ru рассказывал, что он является главным фигурантом в деле, связанном с крупным мошенничеством на сумму 13,5 млн рублей. Бизнесмен якобы по подложным документам оформил на свою фирму муниципальную собственность и монополизировал рынок жилищно-коммунальных услуг Бийска. В частности, речь идет о полигоне ТБО. Источник не исключает, что в мошеннической схеме могут быть замешаны другие лица, в том числе и городские чиновники разного уровня.
В конце 2016 года администрацию Бийска уже обвиняли в махинациях с городским полигоном ТБО, на котором последние 11 лет работала компания "Спецобслуживание", учрежденная муниципальным предприятием. Накануне банкротства компании землю и сам полигон с согласия чиновников неожиданно передали в субаренду, а денежный поток от клиентов перенаправили частникам. Одной из таких компаний как раз и оказалась "Единая городская служба ТБО", учредителями которого, согласно ЕГРЮЛ, являются Сергей Башкатов, а также отец и сын Белозеровы.
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