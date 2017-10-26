Энергетики чествуют ветеранов отрасли – тех, чьими руками построены тысячи километров линий электропередачи и сотни подстанций. Несколько поколений алтайских энергетиков создавали надежный электросетевой комплекс региона, за это преемники отдают им долг благодарности и уважения.

Все 1760 пенсионеров Алтайэнерго не считаются "бывшими" в своих прежних коллективах, их ценят и помнят. Многие ветераны по-прежнему живут интересами родного предприятия, передают опыт молодым, продолжая традицию преемственности, которой всегда сильна энергетика.

Александр Пономарев,

начальник департамента управления персоналом:

Предприятие никогда не забывает своих ветеранов. Как бы ни менялись времена и названия, наши пенсионеры всегда желанные гости в подразделениях, где они когда-то трудились. А мы всегда стараемся помочь им, в том числе материально. И не только в месячник пожилого человека. Традиции уважения к своим ветеранам и пенсионерам – одна из основ корпоративной политики Алтайэнерго.

Главное достояние предприятия – 51 участник Великой Отечественной войны, труженики тыла, узники концлагерей и те, кто пережил блокаду Ленинграда. Дань уважения им энергетики отдают и в День Победы, и в другие даты. В День Победы поездка ветеранов на Мемориал завершается традиционным чаепитием. А их воспоминания и рассказы изданы в специальном сборнике к 70-летию Победы.

Месячник пожилого человека в энергокомпании завершается традиционным чаепитием во всех подразделениях края. В Барнауле с ветеранами встретился директор Алтайэнерго Николай Пантелеев. Он рассказал о сегодняшнем дне электросетевого комплекса и перспективах развития. Встреча получилась живой и непринужденной, ветераны живо интересовались производственными проблемами и тем, как дальше будет развиваться энергосистема, созданная их руками. Ведь бывших энергетиков не бывает.