Бывший чеченский бизнесмен и чиновник рассказал о пытках в мэрии Грозного

По словам Элбиева, он жил в Чечне до конца февраля 2017 года. Он владел предприятием ООО "Низкотемпературные системы – NTS", в 2016 году также стал директором МУПа "Теплоснабжение". Как подчеркнул экс-чиновник, работу предприятия курировал двоюродный брат мэра Грозного Аслан Хучиев. Другой брат мэра, Беслан Хучиев, занимал должность председателя комитета городского хозяйства мэрии Грозного.

Как рассказал Элбиев, с начала его работы в "Теплоснабжении" Беслан Хучиев "пытался вмешиваться в кадровые и финансовые вопросы предприятия". Бывший руководитель предприятия пожаловался на вмешательство мэру, Муслим Хучиев пообещал "разобраться".

В феврале 2017 года мэр вызвал Элбиева на совещание, в ходе которого обвинил его в крупных хищениях, о которых Муслиму Хучиеву якобы сообщил Беслан Хучиев. Элбиев обвинения отверг, назвав их "необоснованными", но мэр, по словам экс-чиновника, "не стал его слушать".

"По приказу Муслима Хучиева его охранники отвели Элбиева в подвал мэрии. Там они заковали его в наручники и пытали: избивали ногами, палками и дубинками, пытали электрошокером. Охранники требовали, чтобы Элбиев признался в хищениях, сказал, где находятся украденные деньги, и назвал своих пособников", – сообщил "Мемориал".

В итоге, как сообщил Элбиев, он "оговорил себя" и признался на камеру в хищении 28 млн рублей. Кроме того, он пообещал вернуть к 1 марта 10 млн рублей, к 8 марта – еще 10 млн рублей, а остальные 8 млн рублей – к 22 марта.

К 1 марта Эльбиев собрал 4 миллиона рублей и передал их в мэрию, отметил "Мемориал". После ему сообщили, что он должен до 8 марта передать еще 16 млн рублей, "в противном случае угрожали расправиться не только с ним самим, но и с его семьей". Из-за этих угроз Эльбиев с семьей переехал в одну из стран Европы, пишет Republic.