Бывший депутат от ПАРНАСа официально стал депутатом АКЗС от "Единой России"

Анатолий Вытоптов, гендиректор компании “АгроХимСервис”, официально стал депутатом краевого Законодательного собрания. 28 сентября депутаты утвердили его полномочия. Таким образом, состав регионального парламента полностью укомплектован, избраны все 68 депутатов.
Напомним, один мандат в краевом Заксобрании оставался вакантным, так как Валерий Елыкомов, победивший на округе #10 (Павловский и Ребрихинский районы), одновременно прошел по списку “Единой России” в Госдуму и предпочел федеральный мандат. 10 сентября 2017 года прошли довыборы, на которых победил Анатолий Вытоптов.
В прошлом году он также участвовал в выборах в краевой парламент, но как самовыдвиженец и по другому округу. Однако тогда он проиграл Ирине Солнцевой. До этого Вытоптов был депутатом Барнаульской гордумы, где представлял партию ПАРНАС.
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