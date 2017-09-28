Бывший депутат от ПАРНАСа официально стал депутатом АКЗС от "Единой России"

Напомним, один мандат в краевом Заксобрании оставался вакантным, так как Валерий Елыкомов, победивший на округе #10 (Павловский и Ребрихинский районы), одновременно прошел по списку “Единой России” в Госдуму и предпочел федеральный мандат. 10 сентября 2017 года прошли довыборы, на которых победил Анатолий Вытоптов.

В прошлом году он также участвовал в выборах в краевой парламент, но как самовыдвиженец и по другому округу. Однако тогда он проиграл Ирине Солнцевой. До этого Вытоптов был депутатом Барнаульской гордумы, где представлял партию ПАРНАС.