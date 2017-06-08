Бывший детский омбудсмен Павел Астахов написал роман о "синих китах" и группах смерти

Книга называется "Сеть", выпущена издательством "Эксмо". В описании романа на сайте издательства изложен синопсис произведения: "Адвокат Артем Павлов случайно спасает молодую женщину Карину, у которой недавно погибла юная дочь. Полиция не усмотрела в случившемся признаков преступления. Однако Павлову не дает покоя странное поведение девочки перед смертью и ее чудовищная переписка в закрытой группе, символ которой — выбросившийся на берег синий кит… Ему удается проникнуть в самое сердце виртуальной "группы смерти" и выйти на тех, для кого самоубийство подростков стало чудовищным хобби и садистским развлечением…".

В описании романа самим Астаховым, также приведенном на сайте издательства, указано: "Новое веяние времени — закрытые группы в сети с профессиональной методичностью обрабатывают нежные души... Они — призраки, которые прячут лица за безобидными аватарками, меняют свои ники, неуловимы и вездесущи".

На сайте представлена первая глава книги, в которой описывается последний день жизни девочки Саши. "Девочка протянула руку к переносному компьютеру, но тут же одернула ее назад, словно крышка со знакомым всему миру логотипом огрызка превратилась в шипящую кобру. Нет. В Сеть залезать сейчас не имеет смысла, и так все ясно. С ней и ее жизнью точно", — гласит один из отрывков.

Астахов также является автором детективных романов, таких как "Рейдер", "Шпион", "Волонтёр", пишет znak.com.

Справка

"Группы смерти" — сообщества в социальных сетях, где детям предлагается поиграть в игру, целью которой якобы становится суицид. Впервые об этих группах рассказала "Новая газета". Материал вызвал неоднозначную реакцию общества из-за излишней эмоциональности и скоропалительных оценок. После публикации было заведено уголовное дело о доведении до самоубийств, был задержан 21-летний Филипп Будейкин, которого подозревают в организации "групп смерти". По версии следствия, из-за его действий покончили с собой до 15 несовершеннолетних.

Впоследствии Госдума РФ приняла закон об уголовной ответственности за "группы смерти". Два законопроекта были подготовлены группой депутатов во главе с Ириной Яровой. Согласно первому документу, Роскомнадзор получает обязательство сообщать полиции о распространении информации, связанной с доведением или склонением детей к самоубийствам или содержащей "признаки суицидального поведения". Второй законопроект вводит уголовное наказание за доведение детей до самоубийства или склонение к нему. За склонение к суициду максимальное наказание — лишение свободы на срок до 2 лет.

Факт

7 июня закон об уголовной ответственности за создание "групп смерти" подписал президент РФ Владимир Путин.