Бывший глава Минэкономразвития рассказал, кому выгодно его уголовное дело

Рассмотрение дела по существу начнется 16 августа в открытом режиме.

Перед этим суд продлил на полгода срок домашнего ареста фигуранту, оставив бывшего чиновника под домашним арестом до 27 января 2018 года на время судебного процесса. Также судья отклонила ходатайство защиты о прекращении уголовного дела экс-чиновника.

На процесс Улюкаев прибыл в сопровождении двух сотрудников ФСИН. У здания суда его уже ждали несколько десятков журналистов. Поскольку по закону предварительное слушание проходит при закрытых дверях, в зал их не пустили. Когда подсудимый шел по коридору, его успели спросить: "Вы признаете вину?" "Конечно, нет!" — последовал ответ. В находились его адвокаты.

Само предварительное слушание заняло в общей сложности четыре часа. Пресс-секретарь суда Эмилия Хиль рассказала, что судья Лариса Семенова отказалась прекратить уголовное дело Улюкаева, так как не нашла для этого оснований. Гособвинитель, участвующий в процессе, пояснил Business FM, что о прекращении производства ходатайствовали адвокаты. "Они считают, то нет основания для уголовного дела, а вина Улюкаева не доказана", — сказал прокурор.

Нол суд с защитой не согласился.

До этого суд по ходатайству прокурора оставил подсудимого под домашним арестом на время процесса — до 27 января 2018 года, "с ранее установленными запретами и ограничениями". Один из них — запрет на общение с журналистами. Однако Улюкаев его 8 августа нарушил. Садясь в машину, он успел ответить на несколько вопросов репортеров.

К примеру, бывший министр назвал свое уголовное дело "гнусной провокацией". "Это не просто провокация, а гнусная провокация", — заявил Улюкаев. "Кому она была выгодна?" — не отступали журналисты. "Тем, кто ее организовал, — коррумпированной части менеджмента и коррумпированной части спецслужб", — ответил бывший подсудимый.

Улюкаев заверил, что намерен доказать свою невиновность. "Само следственное дело на моей стороне", — уверен он. "Вы надеетесь на победу?" — спросили у экс-министра. "Конечно", — сказал Улюкаев, а в ответ на вопрос о здоровье пожаловался, что под следствием похудел на 14 килограммов. "Большое спасибо нашему правосудию", — добавил он.

Рассмотрение дела по существу начнется 16 августа в 09.30.

Ожидается, что в этот день прокуратура озвучит обвинительное заключение, а подсудимый выскажет к нему свое отношение. Процесс пройдет в открытом режиме.