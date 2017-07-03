В Горном Алтае экс-руководителя УФАС будут судить за взятку

Завершено расследование уголовного дела руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Республики Алтай Натальи Елбаевой. Органы следствия обвиняют ее в совершении преступления по статье 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), сообщает следственный комитет РФ по республике Алтай.
По версии следствия 24 июля 2015 года, на тот момент руководитель регионального управления Федеральной антимонопольной службы Наталья Елбаева получила взятку в сумме 300 тыс. рублей от директора фирмы, которая занимается строительными работами. Деньги обвиняемая получила якобы в качестве благодарности за помощь в победе в аукционе на строительство школы в селе Кош-Агачского района Республики Алтай. Контракт стоил более 200 млн. рублей.
В ходе расследования Елбаева раскаялась и помогла раскрыть преступление. После этого следователи наложили арест на деньги и автомобиль "Лексус" на общую сумму более 2,5 миллионов рублей.
Следователи собрали достаточно доказательств, а прокурор утвердил заключение по уголовному делу. В ближайшее время заключение будет направлено в Горно-Алтайский городской суд для рассмотрения.
Если Наталью Елбаеву признают виновной, то ей может грозить до 12 лет лишения свободы.
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