В Горном Алтае экс-руководителя УФАС будут судить за взятку

По версии следствия 24 июля 2015 года, на тот момент руководитель регионального управления Федеральной антимонопольной службы Наталья Елбаева получила взятку в сумме 300 тыс. рублей от директора фирмы, которая занимается строительными работами. Деньги обвиняемая получила якобы в качестве благодарности за помощь в победе в аукционе на строительство школы в селе Кош-Агачского района Республики Алтай. Контракт стоил более 200 млн. рублей.

В ходе расследования Елбаева раскаялась и помогла раскрыть преступление. После этого следователи наложили арест на деньги и автомобиль "Лексус" на общую сумму более 2,5 миллионов рублей.

Следователи собрали достаточно доказательств, а прокурор утвердил заключение по уголовному делу. В ближайшее время заключение будет направлено в Горно-Алтайский городской суд для рассмотрения.

Если Наталью Елбаеву признают виновной, то ей может грозить до 12 лет лишения свободы.

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