Бывший служащий алтайского наркоконтроля обманул троих человек, прикидываясь сотрудником ФСБ

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю, было установлено, что в 2014-2015 годах обвиняемый, зная о возбужденных в отношении нескольких граждан уголовных делах, представлялся им сотрудником ФСБ и обещал решить их проблемы за деньги. Средства, по его словам, предназначались для сотрудников органов ФСБ, внутренних дел, прокуратуры и Следственного комитета РФ, — структуры, которые могут повлиять на благоприятное для фигурантов разрешение уголовных дел.

В действительности мужчина никогда не был связан с ФСБ, а служил в ФСКН России по Алтайскому краю и обладал контактами среди сотрудников правоохранительных органов Алтайского края, от которых и мог получать информацию об уголовных делах.

От незаконной деятельности мужчины пострадали три человека. Общая сумма собранных мошенником средств составила более 4,5 миллионов рублей.

По ходатайству следователя обвиняемого посадили под домашний арест, а также арестовали имущество. Уголовное дело направили в Железнодорожный районный суд Барнаула для рассмотрения по существу.

УФСБ России по Алтайскому краю просит граждан сообщать о похожих фактах по телефону доверия 63-81-55 или на адрес электронной почты: barnaul@fsb.ru.