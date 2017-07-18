Бывший сотрудник NASA выследил звездолёт инопланетян в кольцах Сатурна

Бывший сотрудник центра исследований NASA Норман Бергрун уверен, что кольца Сатурна образованы кораблями пришельцев, которые используют их в качестве перевалочной станции, пишет "Федеральное агентство новостей".
Пожилой Бергрун заявляет, что лично наблюдал НЛО в кольцах шестой от Солнца планеты на секретных фотографиях космического агентства NASA. "Дни.ру" уточняют, что ученый также считает, что корабли пришельцев продолжают прибывать и уже образуют круги вокруг Юпитера и Урана.
"Там, где вы видите кольца, я вижу космические корабли, я называю их создателями колец", — заявил Бергрун в интервью уфологическому блогу, пишет ura.ru.
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