Бывший спецназовец ФСБ просит разрешить отстрел краснокнижных баранов

За это он обещал заплатить 15 млн рублей "Заповедникам Таймыра", на территории которого он собирается охотиться, стало известно "Медузе".

В сентябре 2016 года Бендерский написал Хлопонину письмо, в котором объяснил свое желание охотиться на баранов "научным интересом". Позже директор клуба Александр Гомонов заявил изданию, что они хотели отстрелить шесть, а не пять баранов, а заплатить за это клуб готов 30 млн рублей. ""У нас много коллекционеров, а у них нет, например, в коллекции рогов снежного барана с Путорана; они хотят". При этом Гомонов отметил, что проект "пока не двигается и вряд ли сдвинется, потому что в стране одна задача — запрещать", — заявил Гомонов.

Хлопонин передал письмо Бендерского в Минприроды РФ и Росприроднадзор и поручил "поддержать и подготовить пилотный проект по взаимодействию". При этом федеральные законы "Об охране окружающей среды" и "О животном мире" запрещают отстрел животных, занесенных в Красную книгу.

Отрицательное заключение об инициативе написал доктор биологических наук, автор и соавтор двух монографий о снежных баранах Северной Азии Николай Железнов-Чукотский, но его, по словам ученого, не приняли и попросили сделать это другого эксперта. Положительное заключение написал доктор биологических наук Анатолий Суворов, который считает, что отстрел баранов в возрасте старше 12 лет "не несет никакого ущерба для популяции в целом".

Пресс-секретарь Хлопонина Наталья Платонова заявила, что в распоряжении ее начальника говорится не об отстреле животных из Красной книги, а о "пилотном проекте", который будет разработан Минприроды, "когда его изучат". "Если будет целесообразность в проведении этих научных исследований и они будут соответствовать законодательству, то тогда, возможно, его реализуют", — сказала Платонова, пишет znak.com.

Проблема отстрела краснокнижников в рамках научного спецпроекта вообще непонятна. Так как в исключительных случаях — для научных целей или для регулирования популяции — возможен отстрел краснокнижных животных.

"Добыча допускается в исключительных случаях в целях сохранения этих объектов, регулирования их численности, охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, обеспечения традиционных нужд коренных малочисленных народов", - сообщал в 2009 году пресс-секретарь Минприроды РФ Николай Гудков.

По его словам, разрешение на добывание объектов животного мира, включенных в Красную Книгу, подписывается уполномоченным должностным лицом Росприроднадзора и заверяется специальной печатью.

"Мне неизвестны случаи, когда такое разрешение выдавалось бы для отстрела горных баранов. Чаще всего это касается белых медведей, которые могут угрожать жизни человека, заходя в населенные пункты", — сказал он.

При этом на месте составляется акт с указанием количества добытых объектов животного мира, времени, места, орудий добывания, фамилий лиц, ответственных и привлеченных для добывания.

Вопрос о разрешении трофейной охоты на краснокнижных баранов — архаров — поднимался в июле 2012 года. На общественном совете в Минприроды он был рассмотрен. Но не "прошел".

Тогда в интервью altapress.ru Алексей Вайсман, заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии РФ рассказал: "Трофейная охота — другого рода. К примеру, будет разрешено добыть 3-5 старых самцов, которые для увеличения популяции аргали не имеют значения "по возрасту". Допустим, за один трофей кто-то из богатых охотников заплатит 70 тысяч долларов. Из этих денег какая-то часть пойдет в местный муниципалитет. Как потратятся эти деньги, уже будет решать местная власть. Может быть, как добавку к пенсии...

Трофейная охота будет осуществляться, естественно, без "механики" — вертолетов, снегоходов и т.д. Только так: на коне, подход к архарам пешком и выстрелы из винтовок с оптикой".

По всей вероятности, охотники за трофеями просто решили легализовать отстрел краснокнижных баранов. И трагедия, произошедшая в январе 2009 года в горах Алтая, когда при охоте с вертолета на архаров погибли 7 человек, немного "стерлась из памяти".

Справка

Путоранский снежный баран (Ovis nivicola borealis) является подвидом снежного барана с плато Путорана на севере Сибири. Популяция вида составляет примерно 800 особей, самки рожают ягненка раз в три года, их выживаемость — 23%.