Бывший спичрайтер Медведева рассказал, как появилась фраза "Денег нет, но вы держитесь"

"Совсем отсебятина редко бывает, но метко. Все помнят, что он в Крыму выдал. Этого ему никто не писал, естественно", — заявил собеседник, начавший работать в администрации президента в 2011 году.

"Когда Медведев только-только стал премьером, — делится референт, — то собрался на интервью к Познеру. Было очень весело. В пятницу вечером неожиданно собрали летучку. Руководитель говорит: "Поздравляю, выходные у нас отменяются. Нам пришли вопросы от Познера, а интервью в понедельник". В списке было около 18 вопросов, а у Познера они были не про грибы какие-то. Все поделили куски между собой и начали батрачить".

Бывший спичрайтер премьер-министра вспоминает, что в команде все относились к Дмитрию Анатольевичу уважительно и не позволяли ничего лишнего. "Конечно, на всяких официальных летучках мы Медведева называли "Дмитрий Анатольевич", а между собой по-разному. Мы могли сказать "Дима", но без нарочитого неуважения", — вспоминает аноним.

Факт

Во время визита в Крым, в мае 2016 года, в разговоре с пенсионерами, которые жаловались на маленькие пенсии, Дмитрий Медведев заявил: "Денег нет, но вы держитесь! Здоровья, хорошего настроения". Эта фраза быстро стала интернет-мемом.