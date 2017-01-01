Бывший вице-премьер Крыма отправлен в СИЗО

С августа по декабрь 2016 года Казурин через посредника получил часть от ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 млн рублей за помощь одной из строительных фирм стать единственным поставщиком при заключении контракта на строительство жилья в Крыму, а также за общее покровительство фирме при исполнении ею контракта.

Дело возбуждено и против посредника. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, пишет "Росбалт".