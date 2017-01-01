Бывший вице-премьер Крыма отправлен в СИЗО

В Симферополе отправлен под арест на два месяца бывший вице-премьер Крыма Олег Казурин, задержанный в Москве по делу о взятке в 27 млн рублей, сообщает РИА "Новости".
С августа по декабрь 2016 года Казурин через посредника получил часть от ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 млн рублей за помощь одной из строительных фирм стать единственным поставщиком при заключении контракта на строительство жилья в Крыму, а также за общее покровительство фирме при исполнении ею контракта.
Дело возбуждено и против посредника. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, пишет "Росбалт".
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