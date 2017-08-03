Бийчане ограбили пенсионерку, угрожая ей подушкой

В Бийске полицейские задержали трех граждан, которых подозревают в ограблении 69-летней женщины в её квартире. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.
По словам пенсионерки, через несколько минут после того, как её сын ушёл на работу, она услышала, что замок входной двери кто-то пытается открыть, затем дверь резко распахнулась и в квартиру вбежали трое неизвестных мужчин. Один из них схватил пожилую хозяйку, силой затащил в соседнюю комнату и, положив на лицо женщины подушку, стал требовать деньги и золото.
По словам пострадавшей, злоумышленники находились в квартире около пяти минут, а затем сбежали. Придя в себя женщина обнаружила, что из квартиры пропали два сотовых телефона и ноутбук общей стоимостью более 36 тысяч рублей.
Женщина обратилась в полицию и описала грабителей. Их задержали на следующий день. Похищенные вещи изъяли, а мужчин арестовали.
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