Бийчане ограбили пенсионерку, угрожая ей подушкой

По словам пенсионерки, через несколько минут после того, как её сын ушёл на работу, она услышала, что замок входной двери кто-то пытается открыть, затем дверь резко распахнулась и в квартиру вбежали трое неизвестных мужчин. Один из них схватил пожилую хозяйку, силой затащил в соседнюю комнату и, положив на лицо женщины подушку, стал требовать деньги и золото.

По словам пострадавшей, злоумышленники находились в квартире около пяти минут, а затем сбежали. Придя в себя женщина обнаружила, что из квартиры пропали два сотовых телефона и ноутбук общей стоимостью более 36 тысяч рублей.

Женщина обратилась в полицию и описала грабителей. Их задержали на следующий день. Похищенные вещи изъяли, а мужчин арестовали.