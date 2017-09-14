Бийчанин на ходу выпил бутылку шампанского, убегая от погони

Среди доказательств, подтверждающих вину задержанного, есть запись камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала момент кражи: один из посетителей магазина сначала неуверенно мнётся возле открытой витрины с шампанским, затем берёт четыре бутылки и проходит с ними мимо кассы.

Сотрудники магазина пытались остановить мужчину, требуя оплатить товар, но он "ускорился".

Задержать злоумышленника помог прохожий, услышавший крики продавцов. Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники ЧОП и полиции.

Изъять у задержанного удалось лишь три бутылки похищенного шампанского — одну из них он успел открыть и выпить прямо на ходу, говорится в сообщении краевого главка МВД России.

Вероятно, злоумышленник оказался из числа "запасливых" и таким образом уже начал готовиться к Новому году.