Бийчанин может получить срок за то, что лишил свободы председателя садоводства

Полицейские привлекли к уголовной ответственности гражданина, незаконно лишившего свободы 57-летнюю бийчанку. Мужчина поругался с председателем садоводства.
Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, не достигнув договоренности, 34-летний дачник запер 57-летнюю женщину в вагончике правления и удалился. Оставшись без средств связи, женщина несколько часов провела взаперти, пока ее призывы о помощи не услышали случайные прохожие.
По данному факту возбуждено уголовное дело. За незаконное лишение человека свободы мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы до трех лет, либо лишения свободы на срок до двух лет. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.
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