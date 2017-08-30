Бийчанин может получить срок за то, что лишил свободы председателя садоводства

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, не достигнув договоренности, 34-летний дачник запер 57-летнюю женщину в вагончике правления и удалился. Оставшись без средств связи, женщина несколько часов провела взаперти, пока ее призывы о помощи не услышали случайные прохожие.

По данному факту возбуждено уголовное дело. За незаконное лишение человека свободы мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы до трех лет, либо лишения свободы на срок до двух лет. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.