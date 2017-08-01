Бийчанин потерял телефон, когда грабил девушку

Полицейские в течение суток задержали бийчанина, которого подозревают в грабеже. Мужчина похитил телефон у 19-летней горожанки.
Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, в день происшествия девушка поздно возвращалась домой от подруги. Заметив, что ее преследует незнакомец, она попыталась убежать. Но злоумышленник настиг ее, вырвал из рук дорогостоящий телефон и скрылся в неизвестном направлении.
Оперативно установить личность подозреваемого помог его мобильный, который он потерял на месте преступления. Полицейские просмотрели в его телефоне фотографии, по которым девушка уверенно опознала своего обидчика.
По подозрению в совершении грабежа задержали 30-летнего бийчанина, уже имеющего судимость. По данному факту проводится предварительная проверка.
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