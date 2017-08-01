Бийчанин потерял телефон, когда грабил девушку

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, в день происшествия девушка поздно возвращалась домой от подруги. Заметив, что ее преследует незнакомец, она попыталась убежать. Но злоумышленник настиг ее, вырвал из рук дорогостоящий телефон и скрылся в неизвестном направлении.

Оперативно установить личность подозреваемого помог его мобильный, который он потерял на месте преступления. Полицейские просмотрели в его телефоне фотографии, по которым девушка уверенно опознала своего обидчика.

По подозрению в совершении грабежа задержали 30-летнего бийчанина, уже имеющего судимость. По данному факту проводится предварительная проверка.