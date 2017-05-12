Бийчанин приехал в полицию для дачи показаний на украденном автомобиле

Как сообщает краевая прокуратура, с сентября 2016 года по декабрь 2016 года бийчанин совершил серию краж из гаражей, расположенных на территории города. На гаражах были установлены замки реечного типа, которые мужчина вскрывал обычной проволокой.

В основном он воровал автомобильные шины и электроинструменты. Однако в одном из эпизодов горожанин решил похитить и автомобиль. Поскольку он уже находился под подозрением у правоохранительных органов, его вызвали в полицию для дачи показаний. Смелый бийчанин приехал в отдел на похищенном автомобиле. Машину изъяли и вернули потерпевшему.

Общий ущерб от хищений составил более 500 000 рублей. Похищенное имущество удалось вернуть на общую сумму более 180 000 рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.