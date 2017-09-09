Бийчанин раскопал ядовитый клад, который сам спрятал 30 лет назад

В дежурную часть полиции Бийска позвонил мужчина и сообщил, что у него находится четыре килограмма ртути, которую он спрятал около 30 лет назад, сообщает "Бийский рабочий".
Как пояснил бийчанин, ядовитый метал он собирал в восьмидесятых годах, когда работал электриком на Бийском котельном заводе. Ртуть сливал из утилизированных ламп, чтобы не загрязнять грунт.
Ядовитый "клад" мужчина спрятал в своем гараже и забыл про него. Он обнаружил емкость недавно, когда разбирал в гараже вещи.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов решают вопрос, что делать с ртутью дальше.
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