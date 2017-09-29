Бийчанин убил возлюбленную за разбитую бутылку водки

В Бийске осудили местного жителя, который до смерти избил знакомую за разбившуюся бутылку водки. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
По данным ведомства, в ночь с 25 на 26 января 2017 года, бийчанин выпивал вместе со своими знакомыми. Одна из женщин случайно уронила бутылку водки. Подсудимому это не понравилось, и он ударил женщину кулаком в лицо. Когда она упала на пол, он ударил её ногой по голове. Женщина умерла до приезда скорой помощи.
Бийский городской суд приговорил мужчину к 9 годам в колонии строго режима. Однако он подал апелляцию в краевой суд, где утверждал, что не мог избить слабую женщину и питал к ней нежные чувства. Но свидетель, который был в ту ночь с ними в доме, подробно рассказал о преступлении. Алтайский краевой суд оставил приговор в силе.
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