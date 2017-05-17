Бийчанин убил знакомого поленом и закопал в подполе своего дома

СУ СКР по Алтайскому краю завершил расследование уголовное дело по факту убийства жителя Бийска. По версии следствия, ранее неоднократно судимый 52-летний мужчина убил знакомого поленом и спрятал его тело в собственном подвале.
По данным следствия, в ночь с 13 на 14 ноября 2016 года к обвиняемому в дом пришел его знакомый в состоянии алкогольного опьянения. В ходе возникшей ссоры хозяин нанес гостю несколько ударов поленом по голове. Убедившись, что потерпевший не подает признаков жизни, мужчина закопал тело в подполе своего дома. Родственники потерпевшего заявили о том, что он безвестно пропал.
В ходе совместных действий следователей СК и оперативных сотрудников полиции удалось раскрыть убийство и установить причастность обвиняемого к его совершению, который добровольно показал место сокрытия тела потерпевшего.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) с утвержденным обвинительным заключением направили на рассмотрение в суд.
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