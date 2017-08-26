Бийчанин угнал пикап и сдал его в утиль

Сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнего бийчанина, который угнал автомобиль и сдал его в металлолом. Машину удалось спасти, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как сообщили в ведомстве, автовор угнал старенький пикап, припаркованный рядом с домом в заречной части города. Жулик на месте преступления оставил несколько улик. Оперативники в течение суток вышли на след подозреваемого.
Похищенный пикап мужчина успел сдать в пункт приёма металла, а вырученные деньги потратить на собственные нужды. Автомобиль изъяли. Задержанный написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело.
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