Бийчанин угнал пикап и сдал его в утиль

Как сообщили в ведомстве, автовор угнал старенький пикап, припаркованный рядом с домом в заречной части города. Жулик на месте преступления оставил несколько улик. Оперативники в течение суток вышли на след подозреваемого.

Похищенный пикап мужчина успел сдать в пункт приёма металла, а вырученные деньги потратить на собственные нужды. Автомобиль изъяли. Задержанный написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело.